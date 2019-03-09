كوريا الجنوبية تعيّن وزيراً جديداً للوحدة

المصدر: سيؤول - وكالات

قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، أمس، إن الرئيس عين كيم يون تشول وزيراً جديداً للوحدة.

وسيحل تشول الذي يحظى بثقة مون منذ فترة طويلة، محل تشو ميونغ جيون الذي لعب دوراً كبيراً في الانفراجة مع كوريا الشمالية العام الماضي.

وقال مسؤولون إن تعيين كيم يون تشول وهو مؤيد قوي للمصالحة الكورية، ربما يسهم بشكل أكبر في تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

ويأتي تعيين كيم في إطار أكبر تعديل وزاري لمون، وشمل تعيين وزراء جدد للداخلية والأراضي والنقل والثقافة والرياضة والمحيطات والمصائد والعلوم والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.