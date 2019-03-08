استقالة وزيرة القوات الجوية الأميركية ومديرالإعلام في البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - متابعات الإمارات اليوم

شهدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، حلقة جديدة من مسلسل الإقالات والاستقالات في صفوفها، حيث اعلن عن استقالة وزيرة القوات الجوية الأميركية هيذر ويلسون، ومدير الإعلام بالبيت الأبيض بيل شاين.

وقال مسؤول أميركي إن وزيرة القوات الجوية الأميركية هيذر ويلسون، التي اعتُبرت منذ فترة أحد أبرز المرشحين لتكون وزير الدفاع القادم، قررت الاستقالة من منصبها.

وجاء قرار ويلسون بعد نحو عامين من قيادتها لسلاح يمثل العماد الرئيس للحملات الأميركية في سورية وأفغانستان.

وأبلغ المسؤول رويترز أن ويلسون، التي تعتزم العودة للمجال الأكاديمي، لم يطلب منها أحد في إدارة الرئيس دونالد ترامب الرحيل كما أنها لم تستقل تحت أي ضغط.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن ويلسون تعتزم ترك منصبها في 31 مايو إذا وافق مجلس أمناء جامعة تكساس على اختيارها لرئاسة الجامعة في مدينة إلباسو.

من جهة ثانية قالت الرئاسة الأميركية أن مدير الإعلام في البيت الأبيض والمدير السابق لشبكة فوكس نيوز بيل شاين، قدم استقالته.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة ساره ساندرز إن «بيل شاين سلم استقالته للرئيس دونالد ترامب مساء الخميس»، مضيفة أن «بيل لا يزال يدعم الرئيس ترامب وبرنامجه، وسيكون مستشارا في حملة 2020 لإعادة انتخاب ترامب».