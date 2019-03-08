الرئيس الموريتاني يعلن مساندته لترشيح وزير الدفاع للرئاسة

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، أنه يدعم بقوة ترشيح صديقه ورفيق دربه، وزير الدفاع محمد ولد الغزواني، للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

وأوضح ولد عبدالعزيز، في تصريح صحافي أدلى به الليلة قبل الماضية، عقب زيارة مقر الحزب الحاكم، أن «ولد الغزواني رشح نفسه للانتخابات، ومن حقه ذلك، ونحن ندعمه بقوة، والحكومة والحزب الحاكم يدعمانه، والكثير من الشعب».

وكان وزير الدفاع قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية مستهل مارس الجاري، بعد أن أعلن ولد عبدالعزيز أنه لن يترشح لولاية ثالثة تماشياً مع أحكام الدستور.