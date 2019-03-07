إسرائيل تمنع حزباً عربياً من انتخابات "الكنيست" بطلب من نتنياهو

المصدر: القدس المحتلة -رويترز

استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية حزباً عربياً وصفه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأنه مؤيد للإرهاب من المشاركة في الانتخابات العامة التي ستجرى في أبريل، بينما أقرت مرشحين من اليمين اليهودي المتطرف قد يلعبان دوراً رئيسياً في مساعي نتنياهو للفوز بولاية خامسة.

ووافقت اللجنة بتأييد 17 صوتا ومعارضة عشرة أصوات على منع حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) من المشاركة في الانتخابات، بعد طلب قدمه حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.

وزعم ليكود أن الحزب "يؤيد القضاء على إسرائيل كدولة يهودية".

كما رفضت اللجنة طلبات من حركة ليبرالية يهودية وساسة من تيار يسار الوسط، لمنع ترشح ميخائيل بن آري وإيتمار بن غفير اللذين يتبعان تعاليم الحاخام الراحل المعادي للعرب مئير كاهانا. ووصفت الطلبات حزب القوة اليهودية الذي ينتميان إليه بأنه عنصري.