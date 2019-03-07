مرشح لـ «المفوضية الأوروبية»: تركيا لا يمكنها الانضمام إلى الاتحاد

المصدر: برلين - وكالات

قال أبرز مرشحي حزب الشعب الأوروبي لانتخابات رئاسة المفوضية الأوروبية المقبلة، مانفريد فيبر، إن تركيا لا يمكنها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه سينهي محادثات الانضمام إذا فاز بمنصب رئيس المفوضية.

وتقول تركيا إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يظل واحداً من أهدافها الاستراتيجية الرئيسة رغم تعثر محادثات الانضمام منذ سنوات، بعدما بدأت رسمياً في 2004. وقال فيبر، للمحافظين الألمان في بافاريا: «إذا تسنت لي رئاسة المفوضية فإنني سأوجه تعليمات للمكاتب في بروكسل لإنهاء المحادثات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تركيا لا يمكنها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ليكن ذلك واضحاً».

من جانب آخر، نفت أنقرة صحة تقارير إعلامية تحدثت عن أن السائحين الألمان معرضون للاعتقال في تركيا، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إن تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في هذا الصدد اجتُزئت من سياقها وحُرفت بوضوح. وكانت صحف ألمانية عدة ذكرت في وقت سابق أن السائحين الألمان، الذين يُعتبرون مناهضين للحكومة في تركيا، من الممكن أن يتم القبض عليهم عند دخولهم إلى البلاد.