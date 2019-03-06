«اللجنة الرباعية» تدين تسليح إيران ميليشيات في دول عربية

المصدر: القاهرة -وكالات

أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية، التي تضم كلا من مصر والإمارات والسعودية والبحرين، اليوم الأربعاء، تسليح إيران للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعربت اللجنة في بيان عقب اجتماع لممثليها بالقاهرة، عن «قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران مـن تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابيـة ببعض الدول العربية».

واستنكرت اللجنة، التي عقدت اجتماعها في مقر جامعة الدول العربية بحضور أمينها العام أحمد أبو الغيط، «ما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة ما يهدد الأمن القومي العربي».

وأدانت اللجنة خلال اجتماعها العاشر، استمرار التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، منوهة في الوقت ذاته للتصريحات الاستفزازية المستمرة من المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.

واطلعت اللجنة الوزارية على التقرير الذي أعدته الإمارات عن أبرز جهودها وأنشطتها بشأن التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، بالإضافة إلى التقرير الذي أعدته الأمانة العامة في هذا الشأن، وعلى الرصد الذي قامت به بشأن أبرز التصريحات السلبية للمـسؤولين الإيرانيين تجاه البلدان العربية.

وجاء اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة علـى المستوى الوزاري في دورته العادية.