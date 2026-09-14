الشرع المتحدث الرئيسي لقمة الإعلام العربي 2026

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الرئيس السوري أحمد الشرع يشارك متحدثاً رئيسياً في منتدى الإعلام العربي، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026.

وبرعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق في دبي غداً الثلاثاء أعمال قمة الإعلام العربي الـ24، بدورتها الأكبر على الإطلاق والتي تستمر حتى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.