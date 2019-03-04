هدوء على حدود الهند وباكستان.. وتوتر في كشمير

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن الجيشان الهندي والباكستاني، أمس، أن الهدوء النسبي ساد على خط المراقبة، الذي يمثل الحدود الفعلية بين الجارتين المسلحتين نووياً، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما ساد التوتر داخل الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير.

وأسفر تبادل إطلاق النار على الحدود خلال الأيام القليلة الماضية عن سقوط سبعة قتلى من الجانب الباكستاني، وأربعة قتلى من الجانب الهندي، لكن إطلاق سراح طيار هندي أسقطت باكستان مقاتلته ساعد على نزع فتيل التوتر مساء الجمعة.

وقتلت قوات في الجزء الذي تسيطر عليه الهند بإقليم كشمير، اثنين من المتشددين بالرصاص، أمس، بعد معركة بالأسلحة، أسفرت أيضاً عن مقتل خمسة من رجال الأمن، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى خلال الأسبوعين المنصرمين إلى 25 قتيلاً، فيما أغلق سكان منطقة ترال في جنوب كشمير المحال، احتجاجاً على اعتقالات قامت بها السلطات الهندية.