بوتفليقة يعلن عن ممتلكاته

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

أعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، عن ممتلكاته امتثالاً لقانون الانتخابات الذي يلزم كل مترشح للرئاسة بالإعلان عن ممتلكاته كافة.

وقال بوتفليقة، في تصريح له موقّع بتاريخ الثالث من فبراير الماضي، نشرته صحيفة «المجاهد» الحكومية، مساء أول من أمس، إن ممتلكاته العقارية تضم سكناً فردياً في سيدي فرج غربي العاصمة الجزائرية، وسكناً فردياً آخر في وسط العاصمة الجزائرية، وشقة بالعاصمة الجزائر، كما أوضح أن ممتلكاته المتحركة تتمثل في سيارتين.

وأكد بوتفليقة أنه لا يملك غير ما تم ذكره، لا في داخل البلاد ولا خارجها.