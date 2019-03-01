تجدد التظاهرات في الجزائر.. ووقف حركة القطارات إلى العاصمة

المصدر: الجزائر -وكالات

تجمع آلاف الجزائريين في وسط العاصمة، بعد ظهر اليوم الجمعة، مع بدء المسيرات المحتجة على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، كما انطلقت تظاهرات متزامنة في عدد من المدن الجزائرية بمشاركة آلاف المحتجين، فيما أوقفت السلطات الجزائرية حركة القطارات المتجهة إلى العاصمة.

ونزل آلاف الأشخاص إلى نقاط مختلفة في العاصمة الجزائرية للاحتجاج على ترشح بوتفليقة.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء المسيرة من أمام مبنى متحف البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة أول مايو القريبة.