«فيتو» روسي - صيني ضد مشروع القرار الأميركي حول فنزويلا

المصدر: الأمم المتحدة - أ ف ب

استخدمت كل من روسيا والصين الفيتو أمس في مجلس الأمن الدولي رفضا لمشروع قرار أميركي يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا و«إيصال المساعدات الإنسانية بلا عراقيل» إلى هذا البلد.

كما صوتت ضد مشروع القرار جنوب إفريقيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن، في حين أيده تسعة من أعضاء المجلس خصوصا الأوروبيين والأميركيين اللاتينيين.

وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي غينيا الاستوائية وساحل العاج واندونيسيا.

وفي حين عبر غوستافو ميزا-غوادرا سفير البيرو التي صوتت مع القرار عن الأسف لرفض مشروع القرار الأميركي، اعتبر السفير الروسي فاسيلي نيبينزا أنه كان سيكون قراراً لا سابق له ومؤداه «عزل رئيس» دولة.

وأضاف أن «الولايات المتحدة تتعنت في تصعيدها.. والهدف منه هو تغيير النظام».