إسرائيل تفرج عن خالدة جرار بعد 20 شهرا من الاعتقال

المصدر: رام الله - د ب أ

أفرجت إسرائيل ،اليوم، عن عضو البرلمان الفلسطيني والناشطة السياسية البارزة خالدة جرار، بعد حوالي 20 شهراً من اعتقالها.

وقال أفراد من عائلتها إن السلطات الإسرائيلية أطلقت سراح جرار عند نقطة تفتيش شمالي جنين.

وكان من المتوقع إطلاق سراحها عند الظهيرة، لكن عائلتها وأصدقاءها يقولون إنه أطلق سراحها في وقت سابق لتفادي استقبال حافل لها لكونها بطلة.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية جرار (56 عاما) في 2 يوليو 2017 من منزلها في رام الله، وظلت قيد الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون اتهامات أو محاكمة.

وجرار، نائبة في البرلمان الفلسطيني منذ عام 2006 عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهى متزوجة ولديها ثلاثة أبناء.

وقالت حنان عشراوي، العضو البارز في منظمة التحرير الفلسطينية «بعد 20 شهرا من الأسر الإسرائيلي أصبحت خالدة جرار حرة».