أغلبية الإسرائيليين تعتبر نتنياهو فاسداً.. وترامب يصفه بـ"الذكي والقوي"

المصدر: سمير سعيد - دبي

أظهرت سلسلة استطلاعات نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، حول موضوع الفساد، وهي الأكبر من نوعها التي أجريت في إسرائيل، أن أغلبية الإسرائيليين تعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "فاسد".

وفي المقابل، تبين من هذه الاستطلاعات أن الإسرائيليين لا يثقون بالمستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت. ويأتي النشر عن هذه الاستطلاعات في الصحيفة اليوم، قبيل إعلان مندلبليت المرتقب حول نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بشبهات فساد، تشمل مخالفة الرشوة.

ووفقا لهذه الاستطلاعات التي أجراها الباحث السياسي في جامعة حيفا، الدكتور دورون نيفوت، فإن 30% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو "فاسد جداً"، و25% يعتقدون أنه "فاسد"، بينما قال 25% إنه "ليس فاسداً جداً" واعتبر 20% إنه "ليس فاسداً".

وفي إجابتهم على سؤال حول مدى الثقة التي يولونها لمندلبليت، قال 9% من المستطلعين إنهم يثقون به "بقدر كبير جداً"، و32% "بقدر كبير"، بينما قال 31% "بقدر قليل، و14% أنهم لا يثقون بمندلبليت ونسبة مشابهة لا رأي لديهم في الموضوع.

ووفقا للمستطلعين، فإن نتنياهو احتل المرتبة الثانية في قائمة رؤساء الحكومات الفاسدين في تاريخ السياسة الإسرائيلية، بينما احتل المرتبة الأولى رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، والمرتبة الثالثة رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك.

وتبين من الاستطلاعات أن نتنياهو هو رئيس الحكومة الأكثر فساداً بنظر المستطلعين العرب، الذين قال 49% منهم إن نتنياهو فاسد.

من جانبه، وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه رجل "ذكي وقوي"، وذلك أيضاً قبيل ساعات قليلة من إعلان مندلبليت.

وقال ترامب، في ختام قمة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في هانوي، صباح اليوم، مجيبا على أسئلة مراسلة التلفزيون الإسرائيلي الحكومي "كان"، ميخال ريشف، إنه "يمكنني القول إنه قام بعمل رائع كرئيس للوزراء". وأضاف أن نتنياهو "حازم وذكي وقوي".. لا أعرف شيئا عن مشاكله".