نتنياهو: السلام ممكن إذا أراد زعيم فلسطيني ذلك

المصدر: القدس المحتلة - د.ب.أ

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تحقيق السلام ممكن إذا ما توافرت الرغبة لدى أي زعيم فلسطيني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، أمس، عنه القول، في محادثات وصفتها بالمغلقة: «بالإمكان التوصل إلى السلام، بمجرد لقائي أي زعيم فلسطيني يرغب في السلام، أو حتى يكتفي بالإعلان عن ذلك».

وأضافت أن نتنياهو أصدر تعليمات لوزراء حزبه (ليكود)، ونوابه، بالتزام الصمت، وعدم الإدلاء بأي تصريحات حول خطة السلام الأميركية.

يأتي هذا بعد تصريحات لمستشار الرئيس الأميركي ومبعوثه للشرق الأوسط غاريد كوشنر، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، نشرتها الليلة قبل الماضية، كشف فيها عن أبرز ملامح خطة السلام الخاصة بالشرق الأوسط.