مقاتلات هندية تقصف معسكرات لمتشددين داخل باكستان

المصدر: اسلام اباد - وكالات

قال وزير في الحكومة الهندية، الثلاثاء، إن مقاتلات من جيش بلاده وجهت ضربات لـ"معسكرات متشددين" داخل باكستان.

وقال سينغ شيكاوات وزير الدولة بوزارة الزراعة على تويتر "نفذ سلاح الطيران ضربة جوية في وقت مبكر من صباح اليوم على معسكرات إرهابية عبر خط المراقبة ودمرتهم تماما"، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت باكستان أعلنت، فجر الثلاثاء أنّ مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق "خط المراقبة" في كشمير الذي يمثّل عملياً خط الحدود في هذه المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، مؤكّدة أنّ مقاتلاتها تصدّت للطائرات الهندية وأرغمتها على العودة أدراجها.

ويأتي هذا التطوّر العسكري في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوتين النوويتين الجارتين توتراً شديداً منذ 14 فبراير حين قتل 41 عسكرياً هندياً في كشمير في هجوم انتحاري اتّهمت نيودلهي إسلام أباد بالضلوع فيه، وهو اتّهام سارعت الحكومة الباكستانية إلى نفيه.

وقال المتحدّث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف غفور في تغريدة على تويتر إنّ "سلاح الجو الهندي اخترق خط المراقبة" الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المقسّم بين البلدين، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف "على الفور تحرّك سلاح الجو الباكستاني، فعادت الطائرات الهندية أدراجها".