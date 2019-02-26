حمد الشرقي يجري لقاءات على هامش القمة ويشيد بالتنظيم

المصدر: شرم الشيخ - وام

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على هامش القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، صباح أمس، كلاً على حدة، أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارادكار، كما التقى مساء أول من أمس، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وتم خلال اللقاءات استعراض الموضوعات التي نوقشت ضمن جدول أعمال القمة لتعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وأشاد سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، بحسن تنظيم القمة وإدارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لأعمالها.