بريطانيا تحظر «حزب الله» بشكل تام

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، حظر تنظيم «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران في بريطانيا بشكل تام، ووصفته بـ«المنظمة الإرهابية».

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، في بيان له: «تنظيم حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحه العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي، لذلك اتخذت قرار حظر الجناحين معاً». ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحظر، الجمعة المقبل، إذا وافق عليه البرلمان، وهو مجرد إجراء شكلي، وقد تصل عقوبة الانتماء إلى «حزب الله» أو الترويج له إلى السجن 10 سنوات.

ويبلغ عدد المنظمات التي تم حظرها في بريطانيا 74 منظمة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى 14 مجموعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية.