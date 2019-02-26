«أويحيى»: صناديق الاقتراع ستحسم ولاية بوتفليقة

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أمس، إن مسألة الولاية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ستحسم في صناديق الاقتراع، وذلك في أوّل تعقيب رسمي على الاحتجاجات.

ونزل عشرات الآلاف إلى الشوارع، الجمعة الماضي، في العاصمة الجزائرية، استجابة لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفض ترشح بوتفليقة.

ومع تأكيده بأن عدداً معتبراً من الجزائريين عبروا عن معارضتهم لهذا الترشيح، قال رئيس الوزراء إن لدى الكل حق الاختيار الحر، ومن حق أي كان أن يكون مع أو ضد أي مرشح، ويبقى الفصل في الصناديق بطريقة سليمة ومتحضرة. ودعا أويحيى الجزائريين إلى اليقظة، موضحاً أن هناك دعوات مجهولة للتظاهر، كما دعاهم إلى التخوف من انزلاقات خطرة، وأضاف: «الجزائر عرفت البكاء والمأساة، ومن حقها أن تعيش السلم والاستقرار».