العثور على رفات 23 إيزيدياً غرب الموصل

المصدر: الموصل - د ب أ

أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية، أمس، العثور على رفات 23 رفات إيزيدياً من ضحايا تنظيم «داعش» الإرهابي في ناحية المحلبية غرب الموصل.

وذكر مصدر أمني أن الشرطة العراقية اعتقلت، أمس، سبعة من عناصر داعش بينهم القيادي المدعو «أبو مأمون الحارثي»، سوري الجنسية، في قضاء البعاج.

وقتل عناصر من تنظيم داعش، مدنيين اثنين، أمس، في قرية عيونات ضمن قضاء سنجار على خلفية تعاونهما مع القوات الأمنية، وذلك بعد اختطافهما، مساء أول من أمس، وألقوا جثتيهما داخل القرية، بحسب مصادر أمنية.

وتشهد مناطق محافظة نينوى، وخصوصاً القريبة من الحدود السورية، نشاطاً لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكرياً.