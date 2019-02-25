بومبيو: أيّام مادورو «معدودة»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن ثقته، أمس، بأنّ «أيام» رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو «معدودة»، وسط الأزمة المتعلّقة بالمساعدات الإنسانية.

وصرّح بومبيو لشبكة «سي إن إن» أنّ «التوقّعات صعبة. وتحديد الأيام صعب. وأنا واثق بأنّ الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة».

يأتي ذلك في وقت لجأ عسكريان فنزويليان إلى البرازيل، الليلة قبل الماضية، بحسب ما صرّح لوكالة «فرانس برس» الكولونيل البرازيلي جورج فارس كنعان، المسؤول في عملية «أوبيراسيون أكوجيدا»، التي تستقبل المهاجرين القادمين من فنزويلا على الحدود بين البلدين.

وقال الضابط البرازيلي: «كنا هنا عند مركز المراقبة التابع لعملية استقبال»، في باكارايما على حدود فنزويلا، «عندما جاء اثنان من أفراد الحرس الوطني الفنزويلي ليطلبا اللجوء».