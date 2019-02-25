العراق يتسلّم دفعة ثانية من «الدواعش» المعتقلين في سورية

المصدر: بغداد - وكالات

تسلّمت السلطات العراقية، أمس، دفعة ثانية من مسلّحي تنظيم «داعش»، الذين ألقت قوات سورية الديمقراطية (قسد) القبض عليهم خلال المعارك في آخر معقل لهم شرقي سورية.

وسلمت «قسد» التحالف الدولي ضد «داعش» 231 شخصاً يحملون الجنسية العراقية، كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم، في آخر معقل للتنظيم في قرية الباغوز شرقي سورية.

وقام التحالف بتسليم هؤلاء إلى الجيش العراقي، تحديداً للكتيبة 37 الفرقة التاسعة، وتم نقلهم إلى مقر الاحتجاز مع مسلحين آخرين تسلّمتهم السلطات العراقية قبل أيام.

وكان العراق قد تسلّم من قوات سورية الديمقراطية قبل أيام 151 شخصاً كانوا يقاتلون في صفوف «داعش»، حيث تم إلقاء القبض عليهم في سورية خلال المعارك.