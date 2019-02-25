الإفراج عن 11 من قادة المعارضة

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

أطلقت سلطات الأمن السودانية، أمس، سراح 11 من قادة المعارضة، الذين تم اعتقالهم يوم الخميس الماضي.

وقال أحد المفرج عنهم إن السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، لايزال قيد الاعتقال.

وأكد آخر، يدعى معاوية شداد، كان ضمن المعتقلين، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم إطلاق سراحه و10 آخرين، بعد لقاء مطوّل مع مدير الأمن السوداني صلاح قوش، الذي أبلغهم بدعوة الرئيس البشير للحوار، وأن يكون التغيير عبر صناديق الانتخابات وليس بالتظاهر، إضافة إلى تطرقه لملفات أخرى، بينها الفساد.

كان الأمن السوداني اعتقل 25 من قادة المعارضة، أثناء محاولتهم الخروج في موكب يوم الخميس للاحتجاج والمطالبة بإسقاط النظام.