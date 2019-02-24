قمة سعودية مصرية في شرم الشيخ

المصدر: القاهرة - واس

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعاً ثنائياً في شرم الشيخ جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

كما عقد الملك سلمان والرئيس المصري جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأكد الجانبان خلال المحادثات على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس.

كما تم خلال جلسة المباحثات، مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين السعودية ومصر في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.