بالصور.. "سيجارة" تحرق مئات السيارات في الهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

احترق ما لا يقل عن 300 سيارة، اليوم السبت، إثر حريق شب في ساحة وقوف للسيارات، أثناء عرض جوي تديره الحكومة في مدينة بنغالور جنوب الهند، ولم يصب أحد بجروح، ونقلت شبكة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية عن مصدر مسئول قوله "إن سبب الحريق هو سيجارة مشتعلة ألقيت على حشائش في حقل مكشوف .

وقال رئيس خدمات إطفاء الحرائق بالمدينة إم إن ريدي، إن الحريق بمعرض "إيرو إنديا 2019" انتشر بسرعة بسبب جفاف الحشائش والرياح الشديدة.

وشوهدت أعمدة الدخان الأسود الكثيفة وهي ترتفع من السيارات المحترقة بالقرب من قاعدة يلاهانكا الجوية، حيث يوجد حوالي 100 طائرة للمشاركة في الحدث الذي ينظم كل عامين.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إنه تم فتح تحقيق للوقوف على سبب الحريق، وذكرت تقارير أنه تم تعليق العرض الجوي مؤقتا بينما ينتشر الحريق ولم تقلع أي طائرة من القاعدة حتى تم إطفاء الحريق.