وفد أميركي يناقش تظاهرات السودان

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني، معتز موسى، أمس، مع المساعد الخاص للرئيس الأميركي، سيريل سارتر، الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السودان، وقالت مصادر مطلعة إن المباحثات سيطر عليها التظاهرات والعنف الذي واجهتها به السلطات.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، طارق شلبي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن موسى قدم خلال اللقاء شرحاً للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمرّ بها البلاد. وتزامنت زيارة المسؤول الأميركي للخرطوم مع مليونية دعا تجمع المهنيين لتنظيمها، اليوم، على أن تكون نقطة تلاقي التظاهرات عند القصر الرئاسي.