16 ولاية أميركية تطعن في دستورية إعلان ترامب حالة الطوارئ

المصدر: سان فرانسيسكو - أ.ف.ب

قدّمت 16 ولاية أميركية في سان فرانسيسكو دعوى قضائية للطعن في دستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية، لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وتتّهم الدعوى الرئيس بخرق الدستور في بندين، يتعلّق أوّلهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلّقة بالماليّة العامّة للدولة.

والولايات التي تقدّمت بالدعوى هي كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إيلينوي، ماين، ميريلاند، ميتشيغان، مينيسوتا، نيفادا، نيوجيرسي، نيومكسيكو، نيويورك، أوريغون، فيرجينيا.