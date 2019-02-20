باكستان تعلن استعدادها للحوار مع الهند حول كشمير

المصدر: إسلام آباد - أ.ف.ب

أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان، أمس، أن بلاده مستعدة لمساعدة الهند في التحقيق في هجوم هو الأعنف في إقليم كشمير منذ عقود، لكنها سترد في حال شنت نيودلهي هجوماً، وذلك وسط تفاقم التوتر بين الدولتين.

وقال خان في خطاب بثه التلفزيون «باكستان لن تفكر فحسب بالرد. باكستان سترد»، داعياً نيودلهي لتقديم «أدلة» على تورط إسلام آباد في تفجير انتحاري في الشطر الذي تديره الهند من كشمير، أدى إلى مقتل 41 عسكرياً هندياً على الأقل.

وتأتي هذه التصريحات في حين تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأن مرتكبي هذا الهجوم الانتحاري الذي أثار موجة غضب في أنحاء الهند، ودعوات إلى الانتقام، «سيدفعون ثمناً غالياً».

وأوضح خان أنه امتنع عن الردّ في وقت مبكر على الاتهامات الهندية، بسبب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باكستان الأحد والاثنين، ولعدم «صرف الانتباه» عنها.

وقال إن بلاده مرّت بـ«15 عاماً من الحرب ضد الإرهاب، خسرنا خلالها 70 ألف شخص».

وأضاف «اليوم أقترح على الحكومة الهندية إجراء التحقيق الذي ترغب فيه بشأن هذه المشكلة، لمعرفة ما إذا كان باكستانيون متورطين» في الهجوم.

وتابع «إن كانت لديكم أدلة قابلة للاستخدام على تورط باكستانيين، أعطونا إياها وأضمن لكم أننا سنتخذ إجراءات».