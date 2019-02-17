عودة الحوار بين موسكو ولندن بعد انقطاع 11 شهراً

المصدر: لندن - أ.ف.ب

التقى مسؤولون في الحكومتين البريطانية والروسية، أمس، في ألمانيا، في مؤشر إلى استئناف رسمي للحوار على أعلى مستوى بين لندن وموسكو بعد تجميد علاقاتهما الدبلوماسية في مارس 2018، إثر «قضية سكريبال».

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن وزير الدولة للشؤون الأوروبية آلان دنكن، ونائب وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف، أجريا محادثات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وأكدت الوزارة أن هذا هو أول اجتماع ثنائي على مستوى حكومي منذ 11 شهراً.

وخلال المحادثات، أكد دنكن أن الخلافات بين الدولتين مازالت عميقة، وطالب روسيا باختيار طريق مختلف والعمل كشريك مسؤول، وفقاً لما ذكرته الوزارة.

وكرر دنكن الموقف الثابت للمملكة المتحدة وحلفائها حيال استخدام روسيا غير المسؤول للأسلحة الكيميائية في سالزبري جنوب غرب إنجلترا.

وكان الجاسوس المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال تم استهدافه في سالزبري وابنته يوليا، بسم الأعصاب السوفييتي الصنع «نوفيتشوك» في الرابع من مارس الماضي، واتهمت لندن موسكو بأنها مسؤولة عن محاولة التسمم، وأعلنت تجميد العلاقات الثنائية وطرد 23 دبلوماسياً روسياً، وفي الشهر نفسه أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعليق جميع الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى مع روسيا، ورد الكرملين بطرد دبلوماسيين بريطانيين ووقف أنشطة المجلس الثقافي البريطاني.