مقتل 7 إرهابيين في اشتباكات بمصر

المصدر: شمال سيناء - وكالات

أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، مقتل سبعة عناصر إرهابية، واستشهاد وإصابة ضابط و14 عسكرياً برتب متفاوتة، في اشتباكات وقعت، أمس، بمحافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث في بيان له: «قامت عناصر إرهابية بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وقامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على سبعة أفراد تكفيريين».

وأضاف: «نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 عسكرياً برتب متفاوتة، وجارٍ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث».