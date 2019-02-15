مقتل قائد بالحشد الشعبي في العراق

المصدر: تكريت - د.ب.أ

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، أمس، مقتل قائد في الحشد الشعبي، وإصابة سبعة من مرافقيه، بانفجار قرب سامراء، شمال بغداد.

وقال المصدر إن «حسين عطية أحد قادة سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، التابعة للحشد الشعبي، قتل وأصيب سبعة من مرافقيه بانفجار عبوتين ناسفتين، ظهر أمس، مستهدفتين قافلة تابعة للسرايا، كانت في مهمة تفتيشية في جزيرة سامراء، بمنطقة الزور على الحدود الإدارية مع محافظة الأنبار».

ولاتزال مناطق محافظتي صلاح الدين والأنبار تشهد نشاطاً لعناصر «داعش»، الذين ينفذون عمليات، ويزرعون العبوات الناسفة.