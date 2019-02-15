مقتل 25 شرطياً بتفجير في كشمير الهندية

المصدر: نيودلهي - وكالات

قتل 25 شرطياً هندياً على الأقل، أمس، في اعتداء على قافلة عسكرية، قرب مدينة سريناغار في منطقة كشمير الهندية، وفق الشرطة.

وأكد المسؤول في الشرطة، منير أحمد خان، لوكالة فرانس برس، أن «عبوة ناسفة انفجرت، خلال مرور دورية لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية»، مضيفاً «لدينا 25 حالة وفاة من قوة الشرطة. سنجلي الجرحى من الموقع، وليس لدينا عددهم في الوقت الحالي».

وأعلنت وكالة «برس تراست أوف إنديا»، من جهتها، أن الاعتداء أسفر عن 25 قتيلاً.

والاعتداء الذي وقع على طريق سريع، هو الأكثر دموية في كشمير الهندية، منذ أكثر من سنتين.