بالصور.. رش رئيس وزراء ألبانيا بالحبر في البرلمان

المصدر: بلغراد - د ب أ

تصاعدت حدة التوتر في برلمان ألبانيا، اليوم ، عندما قام نائب معارض برش الحبر على رئيس الوزراء إيدي راما، مما لطخ وجهه وقميصه باللون الأزرق.

وذكرت شبكة "تي في كلان" أنه تم طرد النائب عن الحزب الديمقراطي إيدي بالوكا من الجلسة البرلمانية، عقب أن قام برش الحبر من قلم حبر أو محقنة.

وكان راما، الذي ينتمى للحزب الاشتراكي الحاكم، قد رفض أمس طلب الديمقراطيين بتقديم استقالته بحلول الجمعة المقبلة كما سخر منهم بالقول أنا " قلق لأننا ليس لدينا معارضة".

ويهدد زعيم الحزب الديمقراطي لولزيم باشا بتنظيم تظاهرات ما لم يتنحى راما ويفسح الطريق أمام تشكيل حكومة تكنوقراط .