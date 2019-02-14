5 منظمات جزائرية تدعم بوتفليقة للرئاسة

المصدر: الجزائر – د.ب.أ

أعلنت خمس منظمات شعبية جزائرية دعمها للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل.

وقالت منظمات «الاتحاد الوطني للفلاحين»، و«الاتحاد الوطني للنساء»، و«الوطنية لأبناء الشهداء»، و«الوطنية لأبناء المجاهدين»، و«الكشافة الإسلامية الجزائرية»، في بيان صحافي أمس، إنه «من الضروري استمرار الرئيس في منصبه من أجل استكمال برنامج التنمية الذي انطلق فيه منذ 20 سنة الماضية».

واعتبرت أن «الرئيس استجاب لنداء الشعب الذي ندعوه للمشاركة بقوة في الاستحقاق المزمع تنظيمه يوم 18 أبريل المقبل».