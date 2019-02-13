إسرائيل تطلق صواريخ على القنيطرة

المصدر: عمان - رويترز

قال الجيش السوري إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت أربعة صواريخ قرب مستشفى وموقع مراقبة للجيش في محافظة القنيطرة قرب الحدود مع إسرائيل، لكن لم تقع سوى أضرار مادية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن «العدو الإسرائيلي» استهدف أيضاً مواقع عدة في قرى حدودية قرب المنطقة المنزوعة السلاح على هضبة الجولان، التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها من المعارضة العام الماضي بدعم روسي. وامتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على التقارير عن الضربات على القنيطرة.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قالت في وقت سابق إن إسرائيل استهدفت مواقع في القنيطرة بقذائف الدبابات.