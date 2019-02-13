المغرب يوقف 3 فرنسيين بشبهة الإرهاب

المصدر: الرباط - د.ب.أ

أعلن الأمن المغربي، أمس، توقيف ثلاثة فرنسيين بمدينة سلا، للاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمقاتلين ينشطون في تنظيمات إرهابية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتنسيق مع جهاز المخابرات «تمكنت من توقيف ثلاثة فرنسيين بمدينة سلا، أحدهم من أصل جزائري، استطاعوا نسج علاقات وثيقة مع مقاتلين ينشطون في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي بالساحتين السورية والعراقية، علاوة على الاشتباه في تورطهم في جمع مبالغ مالية لفائدة أوساط متطرفة، بغرض تمويل عمليات إرهابية».