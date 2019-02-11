اعتقال عشرات النساء في السودان.. و«المهدي» يحذر من إجهاض التظاهرات

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

اعتقلت الشرطة السودانية عشرات النساء، أمس، خلال تفريقها تظاهرة كانت في طريقها إلى سجن النساء بمدينة أم درمان.

وقال شهود عيان إن مئات النساء من فئات عمرية مختلفة، وعدداً من الشباب، تجمعوا في قلب مدينة أم درمان متوجهين إلى مقر سجن النساء وهم يردّدون هتافات تندد بالوضع الاقتصادي، وذلك بعدما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى موكب نسائي يتجه إلى السجن للمطالبة بإطلاق سراح عدد من النساء اللاتي اعتقلن خلال تظاهرات سابقة.

من جانبه، أكد رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، في بيان له، أمس، أن الوقت مناسب لإحداث التغيير وإقرار حكم ديمقراطي، محذراً من محاولات إجهاض التظاهرات عبر ما وصفه بـ«انقلاب داخلي»، أو باستيلاء أحد مراكز القوة على السلطة.