«بوتفليقة» يترشح لولاية خامسة

المصدر: الجزائر - وكالات

أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية، عبدالعزيز بوتفليقة، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل، لولاية خامسة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، معاذ بوشارب، أول من أمس، إن الحزب اختار بوتفليقة مرشحه للانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن الاختيار جاء من منطلق «الرغبة في الاستقرار»، وأكد أن الحزب يستعد للحملة الانتخابية.

وعيّن بوتفليقة، أمس، الطيب بلعيز، رئيساً للمجلس الدستوري المخوّل الموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية، خلفاً لمراد مدلسي، الذي توفي الشهر الماضي.