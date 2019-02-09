«الوكالة الدولية» تدعم جهود مصر لإنشاء أول محطة طاقة نووية

المصدر: فيينا – وام

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمها جهود مصر، لإنشاء أول محطة للطاقة النووية، في منطقة الضبعة.

وأكد مدير عام الوكالة، يوكيا أمانو، في بيان أصدرته الوكالة في فيينا، أهمية بناء قدرات الموارد البشرية، وتطوير نظام تنظيمي نووي فعّال ومستقل في مصر، مشيراً إلى أن الوكالة تدعم جهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية في مجالات عدة، تشمل تقييم مواقع المنشآت النووية، وتعزيز الكفاءة التنظيمية. وأوضح البيان أن أمانو تعهد، خلال زيارته الرسمية للقاهرة، دعم جهود مصر لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة، ولفت إلى أهمية مهمة بعثة الوكالة، التي ستستعرض في أكتوبر المقبل، البنية التحتية النووية في مصر، منوهاً بأن توصيات بعثة الخبراء ستساعد مصر في الأعمال التحضيرية لإنشاء أول محطة نووية.