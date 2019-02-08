شرطة نينوى تعلن مقتل 19 «داعشياً» في الموصل

المصدر: الموصل ــ د.ب.أ

أعلن قائد شرطة نينوى، العميد حمد النامس، أمس، مقتل 19 «داعشياً» واعتقال سبعة آخرين، على خلفية مقتل خمسة من رجال الشرطة في إحدى قرى جنوب الموصل.

وقال النامس للصحافيين، إن القوات الأمنية العراقية نفذت عملية كبيرة ضد عصابات (داعش)، أمس، في مناطق جنوب الموصل، على خلفية قيام عناصر التنظيم بقتل خمسة من الشرطة العراقية في قرية كنعوص، داخل ناحية حمام العليل، حيث تمكنت من قتل 19 داعشياً واعتقال سبعة.

ومازالت مناطق محافظة نينوى، خصوصاً القريبة من الحدود السورية، تشهد نشاطاً لخلايا «داعش» التي تنفذ عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين.