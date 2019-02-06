ترامب يحذر الصين: سرقة وظائف الأميركيين وثروتهم انتهت

المصدر: واشنطن -أ ف ب

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين، أول من أمس، من أنّه لن يعود بإمكانها "سرقة الوظائف والثروة الأميركيّة"، مطالباً بـ"تغييرات هيكليّة" من بكين لإنهاء ممارساتها التجاريّة "غير العادلة"، وذلك في خطاب حول حال الاتّحاد ألقاه أمام الكونغرس.

وقال ترامب "أكنّ الكثير من الاحترام للرئيس (الصيني) شي (جينبينغ)، ونحن نعمل على اتّفاق تجاري جديد مع الصين، لكنّه يجب أن يتضمّن تغييرات هيكليّة حقيقية لإنهاء الممارسات التجاريّة غير العادلة وخفض العجز المزمن لدينا وحماية الوظائف الأميركية".

وتنتهي في الأوّل من مارس مهلة اتّفق عليها الرئيسان الصيني والأميركي من أجل التوصّل إلى اتفاق لتسوية الخلافات التجاريّة بين البلدين، وإلا فإنّ واشنطن تُهدّد بفرض رسوم جمركية مشددة على شريحة جديدة من البضائع الصينية المستوردة.