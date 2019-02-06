وزير إسرائيلي يقتحم الأقصى .. واعتقال 33 فلسطينياً في الضّفة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

اقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري أرئيل، ساحات المسجد الأقصى، برفقة عشرات المستوطنين، أمس، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، التي تواصل فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين ساحات الحرم.

واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، 33 مواطناً فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضّفة الغربية، هي «رام الله، وبيت لحم، وجنين، وطولكرم، والقدس، والخليل، وطوباس، ونابلس».

واقتلعت قوات الاحتلال، أمس، مئات أشجار الزيتون في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، فيما دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، كما اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وداهمت العديد من أحيائها.