تفريق تظاهرات واعتقال أمين حزب معارض في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، أمس، على مئات المدرسين قرب وزارة التعليم في الخرطوم، الذين كانوا يحتجون على مقتل زميل لهم أثناء احتجازه، كما اعتقلت السلطات السودانية الأمين العام لحزب الأمة المعارض سارة نقدالله، وآخرين، خلال وقفة احتجاجية نفذها تجمع المهنيين السودانيين.

ونظمت مجموعات من الأطباء والطلاب والمحامين تظاهرات في العاصمة، وغيرها من مناطق البلاد، أمس، استمراراً للاحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر الماضي، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وقال بيان لحزب الأمة، إن جهة مجهولة اعتقلت الأمين العام للحزب، و«أم سلمة» ابنة الصادق المهدي، مؤكداً أن الاعتقالات طالت عدداً من المشاركين في وقفة احتجاجية بالعاصمة.

وتعرضت طائرة سودانية لمحاولة اختطاف في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم، حيث حاول راكب الدخول إلى كابينة القيادة، وتمكن طاقم الطائرة من السيطرة على الوضع والقبض عليه.