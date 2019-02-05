دول أوروبية تعترف بغوايدو رئيساً لفنزويلا

المصدر: عواصم - وكالات

اعترفت دول أوروبية، أمس، رسمياً بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، رئيساً انتقالياً للبلاد، بعدما رفض الرئيس نيكولاس مادورو، الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية ضمن المهلة التي حددتها دول أوروبية له.

وشملت قائمة الدول الأوروبية، التي اعترفت برئاسة غوايدو: «إسبانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والبرتغال، والسويد، والدنمارك، وليتوانيا، ولاتفيا، وأستونيا، والتشيك، وفنلندا، ولكسمبورغ، والنمسا».

وارتفعت أسعار النفط، أمس، في أوروبا، وبلغت أعلى مستوى لها خلال العام، على خلفية الأزمة في فنزويلا، التي تملك احتياطاً هائلاً، ويستمر تراجع إنتاجها.

وإلى جانب الولايات المتحدة وكندا، اعترفت بغوايدو 12 دولة في أميركا اللاتينية، بينها كولومبيا والبرازيل المحاذيتان لفنزويلا.

من جانبه، قال الكرملين إن الخطوات التي اتخذتها دول أوروبية للاعتراف بخوان غوايدو، رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، تصل إلى «حد التدخل الأجنبي»، وإن على فنزويلا حل مشكلاتها.