لقاء متوقع بين بوتين ونتنياهو قبل الانتخابات

المصدر: القدس المحتلة - د.ب.أ

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أمس، بأنه من المتوقع عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل المقبل.

وكان آخر لقاء بين الجانبين جرى في الحادي عشر من نوفمبر الماضي، على هامش المؤتمر الذي عقد في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي متردد في لقاء نتنياهو على خلفية الهجمات الإسرائيلية على سورية.

وكانت تقارير ترددت، في يناير الماضي، عن أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) يشتبه في أن روسيا تعتزم التدخل في الانتخابات العامة الإسرائيلية من خلال هجمات إلكترونية وقرصنة، ربما لمصلحة نتنياهو. وردّ الكرملين على ذلك بالقول إن روسيا لم يسبق لها أن تدخلت في انتخابات دولة أخرى.