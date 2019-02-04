طيران التحالف بقيادة أميركا يهاجم الجيش السوري في البوكمال

المصدر: بيروت - رويترز

نقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعاً للجيش السوري قرب جبهة القتال ضد جيب لتنظيم «داعش»، في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، فتسببت في أضرار وإصابات. وقال متحدث باسم التحالف الذي يحارب التنظيم المتشدد في آخر جيب له إلى الشرق من نهر الفرات، إن حلفاءه المحليين تعرضوا لإطلاق النار و«مارسوا حقهم في الدفاع عن النفس»، مضيفاً أن الواقعة قيد التحقيق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر العسكري قوله في ساعة مبكرة من صباح أمس: «شن طيران (التحالف الأميركي) هجوماً على أحد تشكيلات الجيش العربي السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي».

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد شون رايان: «تعرضت القوات الحليفة لنا لإطلاق نار، ومارست حقها الأصيل في الدفاع عن النفس».