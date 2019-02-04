وفد من «حماس» برئاسة هنية يتوجّه إلى مصر

المصدر: غزة - د.ب.أ

توجّه وفد قيادي من حركة حماس، أمس، إلى مصر في زيارة رسمية، بحسب مصادر في الحركة.

وقالت المصادر إن الوفد، الذي غادر غزة عبر معبر رفح، يترأسه رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، ويضم عدداً من قادة الحركة.

وكان الناطق باسم «حماس»، حازم قاسم، أعلن أن وفداً من قيادة الحركة سيزور مصر لإجراء مباحثات بشأن الوضع في قطاع غزة.

وذكر قاسم للصحافيين في غزة أن الوفد «سيبحث مع المسؤولين المصريين عدداً من الملفات المهمة، خصوصاً تفاصيل التفاهمات مع إسرائيل، ودور مصر في رفع حصار غزة، إضافة إلى استئناف الجهود لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي».

واعتبر الناطق باسم «حماس» أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة «تمثل استمراراً للتطورات الإيجابية في العلاقات بين الحركة ومصر».

وكان وفد أمني مصري أجرى يومي الخميس والجمعة الماضيين مباحثات مع هنية في غزة شارك في جزء منها مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف.