بوريس جونسون يلقي أوراق بريكست في سلة مهملات

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن عن ديلي ميل

ألقى وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون 70 صفحة من الملاحظات البرلمانية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بما فيها تلك الأوراق التي كتب عليها أفكاره عن البريكست، في سلة مهملات محطة بترول.

وكان جونسون وهو من حزب المحافظين البريطاني قد جمع كل هذه الأوراق في سلة المهملات بعد أن توقف شخص لبضع دقائق، وأثناء عجلته لدفع ثمن الوقود، قام أحد الصحفيين بالتقاط الأوراق المكتوبة بخط اليد ونشر الخبر في صحيفته.

وعندما سئل عن الأوراق التي ألقاها في القمامة قال جونسون لصحيفة صندي مرور" يشتكي البريطانيون من أن الصحف البريطانية أصبحت مليئة بأشياء تعيسة، الامر الذي اكده مراسل صحيفة صندي ميرور حيث قام بإحضار أوراق في سلة مهملات محطة البترول ونشرها للقراء".

وكانت أوراق جونسون تحوي أفكارا عن وجهة نظره لإنقاذ كوكب الأرض بما يتعلق بتحسين الوضع البيئي، إضافة إلى عدة أفكار من أجل خطاب، إضافة الى طريقة تحضير اطعمة بحرية.