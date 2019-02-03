الجيش المصري يعلن مقتل 8 إرهابيين

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل ثمانية إرهابيين بقصف جوي على الظهير الصحراوي غرب البلاد.

وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «القوات الجوية قامت باستهداف بؤرة إرهابية، مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة، ما أسفر عن القضاء على ثمانية إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين».

وقال المتحدث: «يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على الاتجاهات الإستراتيجية كافة، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة».