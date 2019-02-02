تحذير أميركي لـ«حزب الله» من استغلال «الصحة» اللبنانية

المصدر: بيروت - وكالات

حذر مسؤول أميركي رفيع المستوى ميليشيات «حزب الله» اللبناني من استغلال توليه وزارة الصحة في الحكومة اللبنانية الجديدة، لتحويل الأموال إلى المؤسسات الإرهابية التابعة له. وجاءت تصريحات مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسليا، بعد يوم من تشكيل حكومة لبنانية جديدة، أول من أمس. ويمتلك «حزب الله» ثلاث حقائب في مجلس الوزراء اللبناني الجديد، بما في ذلك وزارة الصحة. وتحدث بيلينغسليا إلى الصحافيين المحليين في السفارة الأميركية في بيروت، قائلاً: «إذا رأينا أن (حزب الله) يستغل الوزارات لنقل الأموال وجداول أعمال إرهابية أخرى، عندها ستكون هناك مشكلات كبيرة»، حسب ما نقلت صحيفة «ديلي ستار» الناطقة بالإنجليزية.