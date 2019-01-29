وكالة أوروبية: إيران ستتوسع في التجسس الإلكتروني

المصدر: بروكسل – رويترز

رجحت الوكالة المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن توسع إيران أنشطة التجسس الإلكتروني، مع تدهور علاقاتها من القوى الغربية.

وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الشبكات والمعلومات: «العقوبات الجديدة المفروضة على إيران ستدفعها على الأرجح إلى تكثيف أنشطة التهديد الإلكتروني التي ترعاها الدولة، سعياً لأهدافها السياسية والاستراتيجية على مستوى إقليمي».

كان تقرير نشرته «رويترز» في نوفمبر الماضي، توصل إلى أن متسللين إيرانيين يقفون وراء العديد من الهجمات وحملات التضليل الإلكترونية خلال السنوات الماضية.